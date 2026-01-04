Caso Hannoun il sondaggio non assolve la sinistra | per il 58% deve rispondere politicamente e moralmente

Il sondaggio del Secolo sul caso Hannoun evidenzia come il 58% degli italiani ritenga che la sinistra debba assumersi responsabilità politiche e morali, collaborando per chiarire la vicenda. Un 38% chiede scuse pubbliche, mentre solo il 4% preferisce mantenere la linea tradizionale. I dati riflettono un diffuso senso di disagio e la richiesta di trasparenza, al di là degli schieramenti politici.

I numeri, a volte, sono più eloquenti delle dichiarazioni politiche. Il sondaggio del Secolo sul caso Hannoun parla chiaro e rivela un disagio che attraversa l'opinione pubblica ben oltre gli schieramenti: il 58 per cento dei votanti ritiene che la sinistra italiana debba ammettere una responsabilità politica e morale, collaborando senza ambiguità per fare piena luce sull'inchiesta; il 38 per cento chiede addirittura delle scuse agli italiani, per aver legittimato per anni ambienti e figure oggi finiti sotto la lente della magistratura; solo un residuale 4 per cento invita a proseguire sulla linea di sempre, per non sconfessare scelte passate e non perdere consenso nei propri bacini elettorali.

