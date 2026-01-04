Caso Hannoun centrodestra replica | Interrogazioni legittime Rischio bavaglio nel minacciar querele

Il centrodestra risponde alle recenti dichiarazioni sul caso Hannoun, sottolineando che le interrogazioni sono un diritto legittimo delle istituzioni. Criticano la scelta di minacciare querele, ritenendola un rischio di restringere il confronto e il dibattito pubblico. Dopo un periodo di dialogo e rispetto, si evidenzia come strumenti legali non dovrebbero essere usati per scoraggiare le richieste di chiarimento, bensì per mantenere un confronto aperto e trasparente.

"Dopo aver richiamato pubblicamente, nel periodo natalizio, un clima di comprensione e gentilezza, sorprende che oggi si ricorra all'annuncio di querele come risposta a interrogazioni legittime e istituzionali. Le interrogazioni presentate in Consiglio comunale sul caso Hannoun sono atti.

Senato, allarme sulle querele bavaglio: il caso Bertè riaccende il tema delle pressioni ai cronisti

