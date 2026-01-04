Caso Hannoun centrodestra replica | Interrogazioni legittime Rischio bavaglio nel minacciar querele
Il centrodestra risponde alle recenti dichiarazioni sul caso Hannoun, sottolineando che le interrogazioni sono un diritto legittimo delle istituzioni. Criticano la scelta di minacciare querele, ritenendola un rischio di restringere il confronto e il dibattito pubblico. Dopo un periodo di dialogo e rispetto, si evidenzia come strumenti legali non dovrebbero essere usati per scoraggiare le richieste di chiarimento, bensì per mantenere un confronto aperto e trasparente.
"Dopo aver richiamato pubblicamente, nel periodo natalizio, un clima di comprensione e gentilezza, sorprende che oggi si ricorra all’annuncio di querele come risposta a interrogazioni legittime e istituzionali. Le interrogazioni presentate in Consiglio comunale sul caso Hannoun sono atti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Senato, allarme sulle querele bavaglio: il caso Bertè riaccende il tema delle pressioni ai cronisti
Manifestazione con Hannoun, è scontro tra sindaco di Bologna e opposizione; Anche Sala denuncia fake news e foto fuori contesto: «Non ho mai incontrato Hannoun»; Caso Hannoun, il centrodestra accusa Pd e M5S: “Ora chiedano scusa agli italiani”.
Caso Hannoun, il centrodestra accusa Pd e M5S: “Ora chiedano scusa agli italiani” - Arresti per presunti finanziamenti ad Hamas, la destra scatenata contro Pd e M5S: accuse durissime e richieste di scuse. tag24.it
CASO HANNOUN, - E' sempre più un caso politico la vicenda di Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, arrestato nell'ambito dell'operazione “Domino” con l'accusa di essere a capo di u ... 9colonne.it
Soldi ad Hamas ed arresto Hannoun: Fratoianni e Boldrini replicano alle accuse del centrodestra - L’arresto di Mohammad Hannoun per presunti finanziamenti a Hamas accende il dibattito politico: la replica di Fratoianni e Boldrini agli attacchi del centrodestra. notizie.it
Caso Hannoun - Ferdinandi risponde alle interrogazioni di centrodestra Minaccia querele, rivendica la presenza nelle manifestazioni e spiega di non aver mai avuto rapporti con il palestinese ora arrestato per terrorismo - facebook.com facebook
Dopo l’arresto di Maduro, priorità alla sicurezza del popolo venezuelano e dei nostri connazionali e al rispetto dei diritti democratici. Il Governo italiano si è attivato subito. Da Conte e dal M5S, ambigui sul caso Hannoun, non accettiamo lezioni di politica ester x.com
