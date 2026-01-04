Caso Hannoun | Angela Lano Infopal | Non sono il megafono italiano di Hamas

Angela Lano di Infopal chiarisce di non rappresentare ufficialmente Hamas e sottolinea di essere indagata a piede libero, con un'ampia documentazione a suo carico. La sua posizione si inserisce in un contesto complesso, evidenziando la necessità di approfondire i dettagli delle accuse e il ruolo di Infopal nel panorama mediatico e politico.

“Io sono indagata a piede libero perché sarei, secondo 300 pagine di accusa che sono una sintesi di 2.000 pagine scritte dall’intelligence israeliana e consegnate brevi manu fisicamente a Genova, il megafono italiano di Hamas”. Così la giornalista Angela Lano, direttrice dell’agenzia Infopal, spiega in un’intervista a La Presse i motivi che l’hanno portata sotto la lente della Procura di Genova, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti finanziamenti italiani ad Hamas che sarebbero gestiti dall’architetto palestinese Mohammad Hannoun, in carcere dal 27 dicembre. “Tutto questo mi fa ridere, se non fosse tragico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Hannoun: Angela Lano (Infopal): "Non sono il megafono italiano di Hamas" Leggi anche: Inchiesta fondi ad Hamas, Angela Lano (Infopal): “Non sono il megafono italiano dell’organizzazione” Leggi anche: L'asse Italia-Brasile di Angela Lano: così la direttrice di Infopal tesseva la rete di Hamas e Hezbollah La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La giornalista valsusina difende Hannoun: “Brava persona. La bandiera di Hamas? Cimelio di viaggio”; Inchiesta fondi Hamas, spunta nome dell'imam Shahin. Ed esponenti mondo pro Pal; Finanziamenti ad Hamas: tra gli indagati Angela Lano, storica attivista No Tav e pro Pal; L’imam Mohamed Shahin, la giornalista No Tav e le raccolte fondi: Torino nell’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas. Caso Hannoun: Angela Lano (Infopal): "Non sono il megafono italiano di Hamas" - (LaPresse) “Io sono indagata a piede libero perché sarei, secondo 300 pagine di accusa che sono una sintesi di 2. stream24.ilsole24ore.com

Inchiesta fondi ad Hamas, Angela Lano (Infopal): “Non sono il megafono italiano dell’organizzazione” - “Io sono indagata a piede libero perché sarei, secondo 300 pagine di accusa che sono una sintesi di 2. msn.com

Chi è Angela Lano, la giornalista finita nei guai nell'inchiesta su Hannoun e i fondi ad Hamas - La direttrice dell'agenzia InfoPal è indagata con l'accusa di aver fatto attività propagandistica per i terroristi ... tag24.it

