Caso Aurora Valdez Velazco ritenuto pericoloso | era stato espulso due volte

Emilio Gabriel Valdez Velazco, peruviano di 57 anni, è stato ritenuto pericoloso dalle autorità italiane. Espulso due volte in passato, ha precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. Attualmente indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, il suo profilo evidenzia una lunga storia di problemi giudiziari e di comportamenti rischiosi.

(Adnkronos) – Secondo quanto apprende l'Adnkronos, Emilio Gabriel Valdez Velazco, il peruviano di 57 anni indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, ha numerosi alias e precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. I precedenti per le violenze sono relativi al 2019, al 2024 e al 2025 ma il 57enne ha scontato il . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Caso Aurora, un'altra ragazza aggredita dal killer Velazco: "All'improvviso mi ha preso per il collo e..." - "Mi diceva solo 'tu oggi muori, morirai' mentre cercava di trascinarmi in un luogo buio e isolato". affaritaliani.it