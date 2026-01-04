Caso Aurora Valdez Velazco ritenuto pericoloso | era stato espulso due volte
Emilio Gabriel Valdez Velazco, peruviano di 57 anni, è stato ritenuto pericoloso dalle autorità italiane. Espulso due volte in passato, ha precedenti penali per rapina aggravata, violenza sessuale e immigrazione clandestina. Attualmente indagato per l'omicidio di Aurora Livoli, il suo profilo evidenzia una lunga storia di problemi giudiziari e di comportamenti rischiosi.
