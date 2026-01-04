Casello di Orte allucinante manovra dei Tir con doppia striscia continua sulla strada provinciale 151 | la segnalazione

Da tempo osservo una situazione preoccupante presso il casello di Orte, dove alcuni tir effettuano manovre rischiose, attraversando la strada provinciale 151 con doppia striscia continua. Questa condizione rappresenta un pericolo per la sicurezza stradale e richiede un intervento immediato. Riportiamo questa segnalazione per sensibilizzare le autorità e favorire interventi concreti a tutela di tutti gli utenti della strada.

È tanto tempo che noto questa situazione che sto per descrivere e mi pento di non averlo fatto prima. Ma, dopo aver rischiato di impattare con un grosso Tir che, provenendo dalla rotonda del casello di Orte, direzione Orte centro, svoltava all'improvviso nel piazzale del distributore carburanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

