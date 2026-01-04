Casadilego annuncia Silenzio tutto di me il suo primo album ufficiale dal 9 gennaio

Casadilego annuncia l’uscita del suo primo album, intitolato “Silenzio (tutto di me)”, in programma per il 9 gennaio. L’opera esplora il tema del silenzio come spazio di vuoto e pienezza, riflettendo sulle emozioni e sui silenzi che accompagnano il nostro vivere quotidiano. Un progetto che invita a una riflessione calma e profonda, lontano dal rumore e dalla fretta del mondo moderno.

MILANO – Dal rumore di tutto ciò che è rimasto sospeso, in un mondo che richiede velocità, Casadilego annuncia il suo primo album "Silenzio (tutto di me)", in uscita il 9 gennaio, il cui titolo nasce da una delle tracce dell'album dove al centro c'è il concetto di silenzio: uno spazio che può essere vuoto o pieno, assenza e allo stesso tempo totalità. "Silenzio (tutto di me)" è il disco d'esordio di Elisa Coclite, in arte Casadilego, nato da un tempo lungo e consapevole. Un silenzio scelto, dopo la vittoria a X-Factor, per sottrarsi alle logiche dell'urgenza e cercare una dimensione autentica, rispettosa dei propri ritmi e della propria sensibilità.

