Casadei e Guerrini protagonisti nel deserto

Casadei e Guerrini sono stati protagonisti nel deserto di Yanbu, Arabia Saudita, durante l’evento noto come il rally più impegnativo al mondo. La manifestazione si è svolta ieri, tra paesaggi aridi e sfide tecniche, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Un’occasione per mettere alla prova le capacità di equipaggi e veicoli in un contesto naturale unico.

Nella splendida cornice del deserto, a Yanbu, in Arabia Saudita, è scattata nella giornata di ieri la bandiera verde del "Rally più duro del mondo". Sulla linea di partenza si sono schierati oltre 800 partecipanti e più di 400 veicoli, divisi nelle varie categorie, pronti ad affrontare una 'maratona' di due settimane. Tra loro il riminese Simone Casadei, del team GeaLife, a bordo del 'Musone', un camion Iveco 7.000 cc a trazione integrale, e il sammarinese – d'adozione sportiva – Guido Guerrini, con una Porsche 959 guidata dall'industriale trentino Lorenzo Delladio, entrambi navigatori nella Dakar Classic e rappresentanti della Federazione Automobilistica Sammarinese; Casadei e Guerrini hanno ieri concluso la prima operazione di gara, il prologo, che ha determinato l'ordine di partenza della prima tappa.

SAN MARINO ALLA DAKAR Parte il diario di viaggio di Guido Guerrini, che porta la bandiera biancazzurra in Arabia Saudita. "Un'occasione unica - dichiara - e soprattutto la possibilità di portare il nostro piccolo grande paese in giro per il mondo" FAMS Feder - facebook.com facebook

