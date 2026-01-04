Casadei e Guerrini protagonisti nel deserto

Casadei e Guerrini sono stati protagonisti nel deserto di Yanbu, Arabia Saudita, durante l’evento noto come il rally più impegnativo al mondo. La manifestazione si è svolta ieri, tra paesaggi aridi e sfide tecniche, attirando l’attenzione di appassionati e professionisti del settore. Un’occasione per mettere alla prova le capacità di equipaggi e veicoli in un contesto naturale unico.

Nella splendida cornice del deserto, a Yanbu, in Arabia Saudita, è scattata nella giornata di ieri la bandiera verde del "Rally più duro del mondo". Sulla linea di partenza si sono schierati oltre 800 partecipanti e più di 400 veicoli, divisi nelle varie categorie, pronti ad affrontare una ‘maratona’ di due settimane. Tra loro il riminese Simone Casadei, del team GeaLife, a bordo del ‘Musone’, un camion Iveco 7.000 cc a trazione integrale, e il sammarinese – d’adozione sportiva – Guido Guerrini, con una Porsche 959 guidata dall’industriale trentino Lorenzo Delladio, entrambi navigatori nella Dakar Classic e rappresentanti della Federazione Automobilistica Sammarinese; Casadei e Guerrini hanno ieri concluso la prima operazione di gara, il prologo, che ha determinato l’ordine di partenza della prima tappa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

