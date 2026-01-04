Casa Romantika di David Giulivo Bianchi per la rassegna Briciole
Il 6 gennaio, nel Teatro Auditorium di Collepasso, si terrà
COLLEPASSO - Un circo che combina clownerie, mimo, musica e grande immaginazione: martedì 6 gennaio (ore 17:30 ingresso gratuito prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp 3285317676 - 3483725001) nel Teatro Auditorium della scuola primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Casa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: “Briciole di fiabe” la rassegna apre il nuovo anno
Leggi anche: “Le Notti d’Oro” dei David di Donatello, la rassegna internazionale a Bagheria
Collepasso | Casa Romantika (David Giulivo Bianchi); Alberobello accoglie il 2026 con la musica: nasce il primo Concerto di Capodanno: “Concerto Insolito”, quando l’eleganza della classica incontra il cuore del pop; A Collepasso Casa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole.
A Collepasso Casa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole - Martedì 6 gennaio nel Teatro Auditorium della Scuola Primaria di via Giacomo Puccini a Collepasso con Casa Romantika di e con David “Giulivo” Bianchi. corrierenazionale.it
Martedì 6 gennaio Casa Romantika di David “Giulivo” Bianchi per la rassegna Briciole - Un circo che combina clownerie, mimo, musica e grande immaginazione: martedì 6 gennaio (ore 17:30 | ingresso gratuito | prenotazione ... corrieresalentino.it
FLORIDA DEI PICCOLI - CASA ROMANTIKA - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.