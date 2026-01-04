La Carrarese ha ripreso gli allenamenti all'inizio del 2026, con tutti i giocatori presenti e nessun assente. Dopo la pausa, la squadra si prepara alla prossima sfida contro il Bari, con il rientro di Schiavi in centrocampo, assente nelle ultime partite per squalifica. Un avvio di stagione tranquillo, volto a consolidare la preparazione in vista delle prossime gare.

Ritorno in campo senza intoppi per la Carrarese con la squadra che ieri pomeriggio ha effettuato il primo allenamento del 2026 senza che nessuno abbia marcato visita. Certo in questi primi giorni ci sarà da valutare bene le condizioni dei giocatori che avevano saltato l’ultima gara interna contro il Mantova. Ci riferiamo nello specifico ad Imperiale, Torregrossa e Salamon. La speranza del tecnico Antonio Calabro è quella di potersi presentare sabato prossimo (ore 15) allo stadio dei Marmi con tutti gli effettivi a sua disposizione. Una bella notizia c’è già ed il recupero di Nicolas Schiavi che ha scontato il turno di squalifica e sarà della partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Tutti presenti ai Marmi contro il Bari. A centrocampo rientra lo squalificato Schiavi

