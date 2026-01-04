Carrarese Giovani-Fivizzanese Derby ad alta tensione Il tecnico Incerti e il ds Tornaboni inquadrano la sfida
Il derby tra Carrarese Giovani e Fivizzanese si prepara a disputarsi con grande intensità, mentre il tecnico Incerti e il ds Tornaboni analizzano le sfide in programma. In Prima Categoria si riprende il campionato, con il calcio d’inizio alle 14,30, dopo la pausa. La giornata rappresenta l’ultima del girone di andata, offrendo un momento importante per le squadre in vista del prosieguo del torneo.
In Prima Categoria si riparte dopo la sosta. Da oggi, calcio d’avvio fissato alle 14,30, il campionato, ritenuto dall’osservatorio una sorta di Promozione Due, si apre al nuovo anno affrontando l’ultima giornata del girone di andata. La "quindicesima" ci dice che sul tetto più alto della classifica sventolano le bandiere del Porcari, Capezzano, Carrarese Giovani (26 punti), i primi impegnati a difendere il primato respingendo gli assalti del Capannori (21), mentre i secondi affrontano il fanalino di coda Migliarino irrobustitosi di sei nuovi prospetti nell’ultima sessione di mercato. Ma le attenzioni della domenica si spostano quasi tutte al "Traversa" di Fossone dove si incrociano Carrarese Giovani e i cugini della Fivizzanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
