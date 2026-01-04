Caro Yildiz Platini non avrebbe mai lasciato il rigore a David

Nel post-partita di Juventus-Lecce 1-1, Luciano Spalletti ha commentato anche il rigore sbagliato da David. La discussione ha richiamato alla memoria le scelte di grandi campioni come Platini, che mai avrebbe lasciato il rigore a un altro. Un’analisi che invita a riflettere sulle decisioni in momenti cruciali e sull’importanza della leadership in campo.

Nel post-partita di Juventus-Lecce 1-1, Luciano Spalletti ha parlato anche del rigore sbagliato da David. E ha detto: «Io sto con i miei calciatori, con quelli che hanno fatto battere il rigore a David e con lui che l'ha calciato: se la prestazione sarà questa qui, di partite qualcun'altra le porteremo a casa. Il rigore? Lo dovevate battere voi – replica a Dazn -, David è un rigorista, che li batte benissimo: aveva fatto la scelta giusta, ma non è riuscito ad alzarla quei 15-20 centimetri per superare la figura del portiere». E poi la stoccata più feroce: «E se l'avesse sbagliato un altro? Forse anche chi non l'ha tirato aveva un po' di timore, si decide lì per lì: probabilmente la prossima volta interverrò anch'io, perché ogni tanto mi garba anche decidere, ma è difficile andare a smucchiare.

