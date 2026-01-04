Caro diesel Madeo | La Calabria tra le regioni più penalizzate

La Calabria si trova tra le regioni italiane più svantaggiate in termini di trasporti. La scarsità di treni e di collegamenti efficienti, sia all’interno della regione che con altre aree, costringe molti calabresi a fare affidamento sull’automobile per i propri spostamenti. Questa situazione limita le opportunità di mobilità sostenibile e influisce sulla qualità della vita locale, evidenziando la necessità di interventi infrastrutturali mirati.

"Con pochi treni e collegamenti sia interni sia verso le altre regioni, i calabresi sono costretti a prendere l'automobile. Non una scelta ma una necessità".Così la consigliera regionale dem Rosellina Madeo che in una nota aggiunge: "Più che un regalo trattasi di vero e proprio pacco.

