Carnesecchi attento La qualità di De Roon CDK un vero leader

In questa analisi, si valutano le prestazioni di alcuni giocatori chiave. Carnesecchi si distingue per attenzione e precisione, dimostrando grande concentrazione e capacità di intervento. De Roon si conferma un elemento di qualità, importante per il centrocampo. CDK si mostra un leader in campo, contribuendo con presenza e qualità. La valutazione dei singoli si basa su interventi e ruolo, offrendo un quadro obiettivo delle prestazioni.

CARNESECCHI 6,5. Evita il gol dopo cinque minuti murando Dybala. Sempre attento quando serve. SCALVINI 6,5. Rientrato dopo due mesi ha subito trovato un gol pesantissimo e fatto bene dietro. E' uscito dopo un'ora per crampi. DJIMSITI 6,5. Ha salvato a porta vuota su Ferguson dopo cinque minuti, ha guidato bene la retroguardia. KOLASINAC SV. Costretto a uscire dopo 25 minuti per una contusione al ginocchio. ZAPPACOSTA 6. Buona gara da ex, ha vinto di esperienza i duelli contro Rensch e Tsimikas. DE ROON 6,5. Partita di qualità e quantità tra contrasti e recuperi in mezzo, contenendo Kone'. EDERSON 6.

