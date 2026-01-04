Carboni Racing tutto fatto per il nuovo prestito dall’Inter | il trequartista è già in Argentina! Decisiva la sua volontà

Carboni Racing si prepara a trasferirsi in Argentina, completando il prestito richiesto dall’Inter. Il trequartista ha già raggiunto la destinazione, confermando la propria volontà di proseguire la carriera all’estero. La decisione riflette l’intenzione di valorizzare le sue qualità e di favorire un percorso di crescita professionale. La situazione si definisce in modo positivo, con l’accordo ormai concluso tra le parti coinvolte.

Inter News 24 : la situazione. Valentin Carboni saluta l’Europa e torna alle origini. Il talentuoso fantasista classe 2005, reduce da una parentesi poco fortunata in prestito al Genoa, ha deciso di ripartire dal campionato argentino per ritrovare minutaggio e serenità. La sua prossima destinazione è il Racing Avellaneda, storico club presieduto oggi da una leggenda nerazzurra come Diego Milito. L’accordo con l’ Inter è totale: secondo quanto riportato da TyC Sports, si tratta di un prestito gratuito senza diritto di riscatto, valido fino al 31 dicembre 2026. 🔗 Leggi su Internews24.com

