Caraibi centinaia di voli cancellati dopo il blitz Usa in Venezuela | disagi per i viaggiatori a terra anche Leo DiCaprio

Dopo l’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela, sono stati cancellati numerosi voli nei Caraibi, causando disagi ai viaggiatori. La situazione ha coinvolto anche figure pubbliche come Leo DiCaprio, e ha portato a ripercussioni sui collegamenti aerei nella regione. Questa evoluzione testimonia l’impatto delle tensioni geopolitiche sui collegamenti internazionali e sulle attività turistiche nei Caraibi.

Caos nei Caraibi dopo l’operazione militare degli Stati Uniti in Venezuela e la cattura del presidente Nicolás Maduro. Centinaia di voli sono stati cancellati o rimandati, lasciando migliaia di viaggiatori bloccati nelle isole, proprio nei giorni del rientro dalle festività. Tra loro anche Leonardo DiCaprio, costretto a restare a St. Barts. La notizia è arrivata nella mattinata di sabato, poche ore dopo il blitz americano. La Federal Aviation Administration (FAA) ha intimato alle compagnie aeree commerciali di evitare lo spazio aereo caraibico, parlando di una « situazione potenzialmente pericolosa » legata alle operazioni militari in corso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caraibi, centinaia di voli cancellati dopo il blitz Usa in Venezuela: disagi per i viaggiatori, a terra anche Leo DiCaprio Leggi anche: Shutdown, Usa temono fino al 20% dei voli cancellati: quali disagi ci saranno per i viaggiatori italiani? Leggi anche: Shutdown, cancellati più di 700 voli negli Stati Uniti: quali disagi ci saranno per i viaggiatori italiani? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. La cattura di Maduro porta a centinaia di cancellazioni di voli nei Caraibi; Esercito di Caracas: riconosciamo presidenza ad interim Rodríguez. Rubio: è illegittima; Le compagnie aeree cancellano centinaia di voli nei Caraibi dopo gli attacchi statunitensi al Venezuela; La cattura di Maduro in Venezuela ha interrotto i viaggi per le vacanze nei Caraibi, centinaia di voli sono stati cancellati. Caraibi centinaia di voli cancellati, problemi per i viaggiatori. Anche Di Caprio resta a St.Barts - Da JetBlue a United, da Southwest a American Airlines molti aerei hanno modificato le prenotazioni e cancellato le penali a causa del blitz che ha portato all’arresto di Maduro ... msn.com

