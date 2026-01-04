Capriolo fugge in pigiama per sfuggire al marito | colpita al collo con le forbici l’aveva denunciato da poco

Un episodio di violenza domestica si è verificato nella provincia di Brescia, coinvolgendo una donna che, in fuga da una lite in casa, è stata colpita al collo con delle forbici. La donna aveva recentemente denunciato il marito. L'incidente evidenzia ancora una volta la gravità delle situazioni di violenza all’interno delle famiglie e la necessità di interventi tempestivi e efficaci.

La lite in casa e l’aggressione in strada. Un nuovo, drammatico episodio di violenza domestica scuote la provincia di Brescia. A Capriolo, nella mattinata di domenica 4 gennaio, una donna di 45 anni è stata gravemente ferita al collo con una foribice dal marito, una guardia giurata di 51 anni, al culmine di una lite. L’allarme è scattato intorno alle 9.40, quando il 118 ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La donna si trovava in strada, in Largo Ochi, con evidenti ferite alla gola. L’aggressore, di origini napoletana, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Il coltello e il fermo del marito. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Capriolo, fugge in pigiama per sfuggire al marito: colpita al collo con le forbici, l’aveva denunciato da poco Leggi anche: Capriolo, donna accoltellata al collo dal marito: è grave Leggi anche: Capriolo, donna accoltellata al collo: è gravissima. Fermato il marito La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Una donna di 45 anni è stata accoltellata al collo questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. La donna è stata soccorsa in strada dal 118 con diverse ferite da taglio al collo ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili Brescia. Sul posto, via L - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.