Capriolo donna accoltellata al collo | è gravissima Fermato il marito

4 gen 2026

A Capriolo, questa mattina prima delle dieci, si è verificato un episodio di violenza che ha coinvolto una donna, rimasta gravemente ferita al collo. Il marito, sospettato di aver causato l'aggressione, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre le condizioni della donna vengono monitorate in ospedale.

Capriolo (Brescia), 4 gennaio 2026 – Accoltellamento a Capriolo questa mattina poco prima delle dieci. Ad essere ferita al collo è stata una donna di 45 anni. Il presunto colpevole, già fermato dai carabinieri della Stazione di Capriolo e della Compagnia di Chiari, sarebbe il marito di 51 anni. La casa della coppia. I fatti, secondo la prima e sommaria ricostruzione dei fatti, sarebbero avvenuti nell’alloggio della coppia, che si trova nei pressi di largo Ochi, in località Redona-Largo Terzi: una zona a cavallo tra il centro del paese e il borgo storico da cui si sale, anche dal largo, che ospita una casa torre medievale, un ex cantina storica e che un tempo era uno dei cuori commerciali del paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

