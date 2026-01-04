Capriolo donna accoltellata al collo dal marito | è grave

Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente al collo dal marito durante una lite domestica a Capriolo, nel Bresciano. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma le condizioni della donna risultano gravi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La vicenda evidenzia la fragilità delle dinamiche familiari e la necessità di interventi tempestivi in situazioni di conflitto.

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita con un coltello dal marito al culmine di una lite in casa. L’allarme è scattato intorno alle 9:40, quando il 118 ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri locale. I soccorsi hanno trovato la donna in strada, con ferite al collo, e hanno subito attivato il trasporto in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso che l’aggressione è avvenuta al termine di una lite per futili motivi, iniziata all’interno dell’abitazione e poi degenerata in strada. La vittima è stata colpita con un coltello dal marito convivente, un uomo di 51 anni, che è stato fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Capriolo, donna accoltellata al collo dal marito: è grave Leggi anche: Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni Leggi anche: Accoltellata al collo dal marito al culmine di una lite: è grave. L'aggressione iniziata in casa e proseguita in strada Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni - Una donna di 45 anni è stata accoltellata al collo questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. cn24tv.it

Aggredita dal marito e accoltellata dopo una lite nel Bresciano, donna di 45 anni è grave - Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita dal marito con un coltello al culmine di una lite in ... msn.com

Donna accoltellata al collo dal marito in una lite: grave in ospedale - Il litigio tra l’uomo di 51 anni e la compagna di 45 è iniziato in casa e finito in strada ... giornaledibrescia.it

Avvistato un #lupo ieri sera a #Barasso. La testimonianza della #donna che lo ha incrociato sulla strada: "Sembrava impaurito". Alcune ore prima erano stati trovati i resti di un #capriolo sbranato - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.