Capriolo donna accoltellata al collo dal marito | è grave

4 gen 2026

Una donna di 45 anni è stata ferita gravemente al collo dal marito durante una lite domestica a Capriolo, nel Bresciano. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma le condizioni della donna risultano gravi. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. La vicenda evidenzia la fragilità delle dinamiche familiari e la necessità di interventi tempestivi in situazioni di conflitto.

Una donna di 45 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina a Capriolo, nel Bresciano, dopo essere stata aggredita con un coltello dal marito al culmine di una lite in casa. L’allarme è scattato intorno alle 9:40, quando il 118 ha richiesto l’intervento di una pattuglia della Stazione dei Carabinieri locale. I soccorsi hanno trovato la donna in strada, con ferite al collo, e hanno subito attivato il trasporto in ospedale. Dai primi accertamenti è emerso che l’aggressione è avvenuta al termine di una lite per futili motivi, iniziata all’interno dell’abitazione e poi degenerata in strada. La vittima è stata colpita con un coltello dal marito convivente, un uomo di 51 anni, che è stato fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

