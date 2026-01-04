capodanno la lunga scia di danni chiosco bruciato e cestini distrutti

A Capodanno, i festeggiamenti con i fuochi d’artificio hanno causato danni, tra cui il parziale incendio del retro del chiosco della fiorista nel centro di Opera. Inoltre, numerosi cestini sono stati distrutti. Questi episodi evidenziano le conseguenze di un uso spesso irresponsabile dei fuochi artificiali durante le celebrazioni di fine anno.

Danni causati dai fuochi d’artificio a Capodanno: parzialmente bruciato il retro del chiosco della fiorista del centro di Opera. "Ma come si può arrivare a dare fuoco al retro del chiosco della fiorista del centro storico – denuncia VivOpera – rischiando di provocare un danno enorme? inconcepibile". Fortunatamente il chiosco ha riportato soltanto danni marginali, ma il pericolo è stato reale: se le fiamme avessero attecchito con maggiore intensità, la struttura avrebbe potuto essere distrutta completamente, con conseguenze ben più gravi. Intanto prosegue la conta dei danni provocati durante i festeggiamenti di fine anno, che non hanno risparmiato diverse zone del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

