Capodanno in TV il conduttore reagisce al bacio gay in diretta | il video virale

Durante la notte di Capodanno 2026, la trasmissione di SportsCenter su ESPN ha attirato l'attenzione per un episodio imprevisto. Un conduttore ha reagito in modo spontaneo a un bacio tra due persone dello stesso sesso in diretta, diventando rapidamente virale. Questo momento ha suscitato riflessioni sul ruolo della televisione nel promuovere l'inclusività e il rispetto delle diversità.

La notte di Capodanno 2026 ha regalato un momento televisivo inaspettato negli USA, durante la trasmissione di SportsCenter sul canale ESPN. Il conduttore Scott Van Pelt, che guida l'edizione notturna del programma sportivo da anni, ha avuto una reazione bizzarra dopo sullo schermo alle sue spalle è stato trasmesso il video di un bacio gay. A+ job by Scott Van Pelt at saving his job right here pic.twitter.comV8YmXwSpiY — Zach "?????" Schumaker (@ZachSchumaker) January 1, 2026 Come racconta Outsports, l'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte del primo gennaio, quando la copertura ESPN si è intrecciata con le tradizionali riprese del capodanno a Times Square trasmesse dalla rete madre ABC.

