Caos in Fiorentina-Cremonese | rigore tolto ai Viola e maxi rissa nel finale di primo tempo

Durante il primo tempo di Fiorentina-Cremonese si sono verificati episodi di tensione e proteste, culminati con un rigore tolto ai Viola e una rissa in campo e lungo i bordi del campo. La partita è stata caratterizzata da momenti di grande intensità, riflettendo le emozioni che possono scaturire in situazioni di alta pressione.

Finale di primo tempo incandescente al Franchi durante Fiorentina-Cremonese, con una sequenza di episodi che ha acceso proteste, tensioni e portato a una mega rissa in campo e a bordo campo. Prima il rigore assegnato e poi revocato ai Viola, quindi lo scontro che ha coinvolto una dozzina di tesserati, con due espulsioni nello staff della Cremonese. Il rigore prima assegnato e poi cancellato dal VAR. La gara, pur essendo ancora nel girone d’andata, ha assunto i contorni di una sfida da alta posta in palio. La Fiorentina gioca bene, tiene il controllo del match, ma fatica a sbloccare il risultato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Caos in Fiorentina-Cremonese: rigore tolto ai Viola e maxi rissa nel finale di primo tempo Leggi anche: Il caos in Fiorentina-Cremonese: prima per un rigore tolto ai Viola, poi esplode una mega rissa Leggi anche: Fiorentina-Lecce diretta: rigore per i viola, poi tolto col Var La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tutto il calcio in; Udinese-Lazio, per gli arbitri il gol di Davis è regolare. Ma il caso è stato già segnalato all’Ifab; Classifica senza errori arbitrali: la moviola della Serie A. Il caos in Fiorentina-Cremonese: prima per un rigore tolto ai Viola, poi esplode una mega rissa - L'arbitro La Penna prima assegna un rigore alla Fiorentina, poi lo toglie dopo aver rivisto le immagini al VAR ... fanpage.it

Scoppia il caos dopo il rigore tolto alla Fiorentina: l’incredulità del moviolista Marelli - Cremonese la decisione dell’ arbitro La Penna di togliere un rigore ai viola, precedentemente concesso, sta scatenando polemiche incandescenti sui soc ... msn.com

Fiorentina-Cremonese 0-0 | Rigore dato e poi tolto! CAOS panchine e 2 | OneFootball - Al Franchi la Fiorentina ospita la Cremonese in una partita delicatissima: i viola dopo la vittoria con l'Udinese sono caduti nuovamente contro il Parma, e ora hanno bisogno di recuperare punti sulla ... onefootball.com

Caos per il rigore revocato alla Fiorentina Per il VAR il fallo lo commette Piccoli perché “mette una mano sul collo di Baschirotto” Cosa ne pensate #fiorentina #violanews #sériea #piccoli #lapenna - facebook.com facebook

#Fiorentina nel caos: #Vanoli si gioca tutto, #Paratici studia le mosse #europacalcio x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.