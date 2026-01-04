Cantieri a Laterina | Più servizi per tutti

A Laterina Pergine sono in corso diversi cantieri che prevedono un ampliamento dei servizi per la comunità. Questi interventi hanno riacceso il dibattito tra maggioranza e opposizione sulla gestione e le priorità degli investimenti pubblici. La fase di attuazione dei lavori riflette l’impegno del Comune nel migliorare l’offerta territoriale, generando comunque confronto e discussione tra le forze politiche locali.

È il tema dei numerosi cantieri avviati o in fase di avvio a riaccendere il confronto politico tra maggioranza e opposizione a Laterina Pergine. Al centro della discussione, le critiche mosse dalla consigliera di opposizione Zamponi, che in un recente intervento ha accusato l'amministrazione comunale di portare avanti "troppi lavori", leggendo in questa intensa attività una presunta mancanza di visione strategica. Un'interpretazione che viene respinta con decisione dalla maggioranza, che ribalta il ragionamento sottolineando come, solitamente, agli enti pubblici venga rimproverato di fare troppo poco, non certo di essere eccessivamente operativi.

