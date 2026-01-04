Cantiere fermo verso la ripresa Pronto il bando

Il cantiere, fermo da quasi tre anni e oggetto di un contenzioso risolto, è pronto per la ripresa. Si tratta di un progetto dal valore superiore a un milione di euro, coinvolgente il Comune di Capraia e Limite e un proprietario che aveva segnalato infiltrazioni. È stato predisposto un nuovo bando per riprendere i lavori e portare a termine l’intervento in modo efficace e conforme alle normative.

Un cantiere da oltre un milione di euro, bloccatosi quasi un triennio fa, il cui stop aveva peraltro portato all'apertura di un contenzioso (poi risolto) tra il Comune di Capraia e Limite e la proprietaria di un immobile che lamentava infiltrazioni all'edificio di sua proprietà. Ma l'operazione relativa al recupero dell' ex-palestra dei Canottieri è ormai ripartita e nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicato il bando di gara: lo scorso 29 dicembre, il Comune di Capraia e Limite ha delegato allo scopo la Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Il progetto era stato ripreso ed approvato dal Comune poche settimane fa perché "al fine di riprendere i lavori di ristrutturazione e consolidamento della ex palestra canottieri di Limite si era reso necessario procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo" alla luce "dell'attuale consistenza in cui si trova il cantiere e quindi dei lavori realizzati, di quelli iniziati ma non portati a termine e di quelli non ancora iniziati oltre ad una totale revisione dei prezzi aggiornati al prezzario regionale attualmente in vigore.

