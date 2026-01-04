Canestrelli Musumeci e Lucarelli Tre benemerenze a Chianciano

A Chianciano sono state conferite tre benemerenze a Canestrelli, Musumeci e Lucarelli, cittadini che si sono distinti in diversi settori. Questi riconoscimenti sottolineano il loro contributo alla comunità, evidenziando capacità e impegno che li hanno resi esempi di riferimento per il territorio. Un riconoscimento sobrio e meritato per persone che hanno saputo distinguersi con dedizione e professionalità.

Chiancianesi che si sono distinti in ambiti diversi, esprimendo doti che li hanno fatti conoscere, apprezzare, e diventare degli esempi. Attraverso una deliberazione della Giunta comunale, viene conferito l'attestato di civica benemerenza a Simone Canestrelli, Pinuccia Musumeci e Rosanna Lucarelli, tre chiancianesi che hanno dato lustro al territorio per meriti sportivi, impegno sociale e umano, donazione di beni alla comunità e sostegno alle associazioni locali. A Canestrelli, calciatore, convocato in passato nell'Under 21 dell'Italia, perno della difesa del Pisa che, dopo una brillante carriera nelle categorie inferiori, si sta consacrando in Serie A, vengono riconosciute "doti quali disciplina, spirito di squadra, rispetto degli avversari e dedizione al lavoro quotidiano, che lo rendono non solo un atleta di alto profilo, ma un testimone positivo per i giovani, promuovendo i valori educativi dello sport e costituendo motivo di orgoglio per la comunità sportiva e civica".

