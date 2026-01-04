Cancelo Inter Romano avvisa | Tutto in mano al Barcellona se salta i nerazzurri sono pronti a chiudere in questo modo

L'interesse per João Cancelo rimane vivo, con il Barcellona in posizione di forza, secondo Romano. Se l'accordo con i catalani dovesse saltare, i nerazzurri sono pronti a valutare alternative. La tratta di mercato coinvolge diversi aspetti e offre aggiornamenti importanti per i tifosi e gli addetti ai lavori. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, che potrebbe avere ripercussioni significative sulla rosa dell'Inter.

Inter News 24 . Le sue parole. Il futuro di Joao Cancelo resta l’argomento principe di questa sessione invernale, con l’ Inter che osserva vigile l’evolversi della situazione. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il laterale portoghese non ha ancora sciolto le riserve: la sua speranza concreta è quella di vestire nuovamente la maglia del Barcellona. Il potente procuratore Jorge Mendes sta sfruttando gli ottimi rapporti con il presidente blaugrana Joan Laporta per favorire il ritorno, ma il club catalano deve ancora valutare la fattibilità dell’operazione sia sotto il profilo tecnico che, soprattutto, economico, visto l’alto ingaggio dell’ex bianconero. 🔗 Leggi su Internews24.com

