L’affare Cancelo Inter si avvicina alla definizione, mentre il Barcellona mostra alcune riserve. Secondo fonti di mercato, il trasferimento del calciatore portoghese sembra ormai prossimo, anche se non ancora ufficiale. La situazione resta in evoluzione, con le parti coinvolte che valutano attentamente le condizioni e le motivazioni dietro questa possibile operazione.

di Angelo Ciarletta L’affare Cancelo Inter sembra essere sempre più vicino alla conclusione. Infatti il Barcellona non è convinto di prenderlo per questo motivo. Il futuro di Joao Cancelo, il talentuoso terzino portoghese capace di agire come un vero e proprio regista aggiunto sulla fascia, resta uno dei nodi più intricati del mercato invernale. Nonostante il desiderio del calciatore di tornare in Europa dopo la rottura con l’Al-Hilal di Simone Inzaghi — l’ex tecnico nerazzurro oggi alla guida del club saudita —, la strada verso il Barcellona appare in salita. Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, Hansi Flick, l’autorevole allenatore tedesco noto per la sua filosofia di gioco intensa e strutturata, non sarebbe del tutto convinto dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cancelo Inter, il portoghese si avvicina? Il Barcellona non è convinto per questo motivo

