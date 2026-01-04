Cancelo conteso tra Inter e Barcellona? Marotta ha fiducia e attende ancora | il punto

Il trasferimento di João Cancelo, attualmente all’Al Hilal, resta in fase di definizione tra Inter e Barcellona. Marotta, dirigente dell’Inter, manifesta ancora fiducia e aspetta sviluppi sulla trattativa. La situazione è in evoluzione, con possibili aggiornamenti nelle prossime settimane. Per ora, la questione rimane aperta, mentre le parti continuano a monitorare attentamente gli sviluppi.

di Giuseppe Colicchia sulla trattativa per il terzino dell'Al Hilal. La strategia dell' Inter per la fascia destra vive una fase di stallo calcolato. La dirigenza di Viale della Liberazione, pur avendo l'accordo in tasca con l' Al-Hilal, ha dovuto rallentare il blitz decisivo per Joao Cancelo. Il laterale portoghese, individuato come il profilo ideale per sostituire l'infortunato Denzel Dumfries, ha chiesto tempo. Il suo desiderio primario resta il ritorno al Barcellona: l'ex esterno della Juventus ritiene che la vetrina catalana offra garanzie superiori per competere in Champions League e blindare la convocazione al prossimo Mondiale.

Tutto il mercato in; Inter, Laporta apre ad un ritorno di Joao Cancelo: Mi piace e lo stimo. Parole al miele anche per un ex Milan; Barcellona, Laporta e la nostalgia per i portoghesi: Cancelo mi piace. Lui e Joao Felix...; L'acquisto di Cancelo sarebbe una dichiarazione d'intenti sulle ambizioni dell'Inter.

