Campo sportivo e cave due fronti di un’unica disputa legale | è battaglia davanti al giudice

La disputa tra il campo sportivo e le cave di Maddaloni si svolge davanti al giudice, coinvolgendo l’amministrazione comunale e la società General Sindes S. La giunta ha dato incarico di tutelare gli interessi dell’Ente sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, evidenziando la rilevanza della questione e la volontà di risolverla nel rispetto delle normative e delle parti coinvolte.

La giunta comunale di Maddaloni ha autorizzato la tutela stragiudiziale e giudiziale dell’Ente nel contenzioso con la General Sindes S.p.A., una vicenda giudiziaria complessa e di lunga durata che prosegue ora davanti alla Corte d’Appello di Napoli. Il procedimento nasce dall’opposizione della. 🔗 Leggi su Casertanews.it

