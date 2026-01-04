Campo sportivo e cave due fronti di un’unica disputa legale | è battaglia davanti al giudice

La disputa tra il campo sportivo e le cave di Maddaloni si svolge davanti al giudice, coinvolgendo l’amministrazione comunale e la società General Sindes S. La giunta ha dato incarico di tutelare gli interessi dell’Ente sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, evidenziando la rilevanza della questione e la volontà di risolverla nel rispetto delle normative e delle parti coinvolte.

