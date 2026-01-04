Campo sportivo e cave due fronti di un’unica disputa legale | è battaglia davanti al giudice
La disputa tra il campo sportivo e le cave di Maddaloni si svolge davanti al giudice, coinvolgendo l’amministrazione comunale e la società General Sindes S. La giunta ha dato incarico di tutelare gli interessi dell’Ente sia in sede stragiudiziale che giudiziaria, evidenziando la rilevanza della questione e la volontà di risolverla nel rispetto delle normative e delle parti coinvolte.
La giunta comunale di Maddaloni ha autorizzato la tutela stragiudiziale e giudiziale dell’Ente nel contenzioso con la General Sindes S.p.A., una vicenda giudiziaria complessa e di lunga durata che prosegue ora davanti alla Corte d’Appello di Napoli. Il procedimento nasce dall’opposizione della. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: Omicidio di Comunanza, Funari davanti al giudice. Il legale: “Servono altre indagini”
Leggi anche: Atalanta, nessuna multa dal giudice sportivo dopo 15 giornate: è l’unica in Serie A
Vis Artena (calcio), tanta emozione per il memorial del 18 dicembre. Dal 2 al 6 gennaio il torneo dell’Epifania.
Concluse le operazioni di messa in sicurezza dell’area del campo sportivo in seguito al rinvenimento di un residuato bellico. Questa mattina gli artificieri hanno portato a termine l'operazione di bonifica di un ordigno bellico rinvenuto durante l’esecuzione di la - facebook.com facebook
Pomeriggio in campo alla Continassa x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.