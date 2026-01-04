Campionati di fisica Gli studenti del Varchi sugli scudi

Gli studenti dell'Istituto Varchi di Arezzo si sono distinti nella fase d’Istituto dei Campionati di Fisica, i risultati sono stati recentemente ufficializzati. Questa competizione, rivolta agli studenti delle scuole superiori, mira a promuovere l'interesse e la preparazione nel campo della fisica. Di seguito, i dettagli sui partecipanti e le performance più significative di questa edizione.

Arezzo, 04 gennaio 2026 – Sono stati ufficializzati i risultati della fase d'Istituto dei Campionati di Fisica, che hanno visto i talenti valdarnesi dell'I.I.S. "Benedetto Varchi" distinguersi per intuito e rigore analitico, confermando l'alto profilo della preparazione offerta sia dal Liceo Scientifico Nuovo Ordinamento che dall'indirizzo di Scienze Applicate. Sotto il coordinamento della Prof.ssa Isabella Marzullo, referente del progetto, i partecipanti si sono misurati con una prova selettiva di 40 quesiti. Non si è trattato di una semplice verifica scolastica: la gara ha richiesto ai ragazzi di andare ben oltre la memorizzazione di formule, mettendo alla prova la capacità di modellizzare fenomeni complessi e applicare la logica a situazioni fisiche inedite.

