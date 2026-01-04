Camper rubato da abitazione proprietari disperati | Offriamo ricompensa di mille euro

Un camper è stato sottratto dall’abitazione di una famiglia a Serranova, frazione di Carovigno. I proprietari, in cerca di supporto, hanno annunciato una ricompensa di mille euro per chi possa fornire informazioni utili al recupero del veicolo. La segnalazione, arrivata da cittadini tedeschi residenti nella zona, evidenzia la preoccupazione della comunità locale e l’importanza di collaborare per risolvere il caso.

SERRANOVA (CAROVIGNO) - Al furto di un camper segue l'appello per una ricompensa. È la segnalazione fatta pervenire alla redazione di BrindisiReport da alcuni cittadini tedeschi residenti a Serranova, frazione di Carovigno. Il camper è stato rubato proprio nella medesima borgata, con esattezza. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Camper rubato da abitazione, proprietari disperati: "Offriamo ricompensa di mille euro" Leggi anche: “Offriamo ricompensa di 20mila sterline a chi sa qualcosa”: dopo 30 anni si cerca ancora il killer di Joy Leggi anche: In meno di un'ora i Carabinieri ritrovano un camper rubato Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Camper rubato da abitazione, proprietari disperati: Offriamo ricompensa di mille euro; Furto nella villetta, i ladri forzano le porte e le inferriate poi fanno razzia di oro e gioielli. Camper rubato da abitazione, proprietari disperati: "Offriamo ricompensa di mille euro" - Il furto ha avuto luogo nella serata di sabato 3 gennaio a Serranova: denuncia sporta ai carabinieri di Carovigno ... brindisireport.it

Sant’Agata, i Carabinieri ritrovano un camper rubato - È accaduto tutto in poche ore, i Carabinieri di Conselice durante la notte del 31 ottobre hanno ritrovato e restituito un camper rubato poche ore ... ilrestodelcarlino.it

Ladri in azione: rubato l’oro di due anziani - I malviventi hanno svaligiato un’abitazione a Sant’Angelo e poi sono entrati in una casa dove c’erano i proprietari: messi in fuga Colpo da 5mila euro a Sant’Angelo. ilrestodelcarlino.it

I due uomini sono stati sorpresi dalle volanti della polizia e dai militari che operano nell' operazione "Strade Sicure" all'interno di un camper , avevano già rubato del cibo e del materiale elettrico che poi è stato restituito al propietario. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.