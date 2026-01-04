Camille Rast ferma la striscia di Shiffrin a Kranjska Gora Splende Della Mea anche Peterlini in top10!

Camille Rast conquista una doppietta a Kranjska Gora, vincendo anche lo slalom dopo il successo in gigante di ieri. La svizzera ha affrontato con determinazione Mikaela Shiffrin, interrompendo la sua serie di cinque vittorie consecutive e dimostrando una prestazione di rilievo. Buoni risultati anche per Della Mea, brillante, e Peterlini, entrato nella top 10, confermando un momento positivo per lo sci alpino italiano.

Camille Rast firma la doppietta a Kransjka Gora. Dopo la vittoria in gigante di ieri, l’elvetica se ne prende un’altra in slalom, forse ancora più bella ed importante, perchè ha saputo battere una Mikaela Shiffin al suo massimo livello, che perde così la sua imbattibilità stagionale dopo cinque successi consecutivi. Una giornata decisamente positiva anche per la squadra italiana, visto che sono ben due le italiane a chiudere in Top-10 e non succedeva dal marzo 2017. Davvero un duello meraviglioso quello tra Rast e Shiffrin, che hanno distanziato il resto del mondo di quasi due secondi. L’elvetica è stata bravissima a reggere la pressione anche dopo aver visto l’americana dare quel distacco al termine della sua seconda manche. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Camille Rast ferma la striscia di Shiffrin a Kranjska Gora. Splende Della Mea, anche Peterlini in top10! Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Della Mea tra le grandi, anche Peterlini in top10! Rast, che smacco a Shiffrin! Leggi anche: La prima volta in gigante di Camille Rast a Kranjska Gora. Della Mea ancora in top10, Goggia rimonta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sci alpino: Camille Rast comanda nel gigante di Kranjska Gora, Giorgia Collomb non si qualifica per la seconda manche. Camille Rast ferma la striscia di Shiffrin a Kranjska Gora. Splende Della Mea, anche Peterlini in top10! - Dopo la vittoria in gigante di ieri, l'elvetica se ne prende un'altra in slalom, forse ancora più bella ... oasport.it

Rast da incanto, l'iridata ferma la striscia di Shiffrin in slalom. Gran gara azzurra - A Kranjska Gora un'altra impresa di Camille, che anticipa di 14 centesimi Mikaela, con Holdener terza ma lontanissima. neveitalia.it

Capolavoro Rast, interrotta la striscia di Shiffrin in slalom! L'Italia c'è: Della Mea-Peterlini in top-10 e cinque azzurre a punti - La campionessa iridata in carica realizza una doppietta suprema a Kranjska Gora: dopo il gigante, diventa la prima in stagione a sconfiggere Shiffrin in slalom. eurosport.it

Camille Rast in forma smagliante! La svizzera si impone nella prima manche chiudendo davanti a Miaela Shiffrin di un decimo: out invece Lara Colturi, Della Mea guida le azzurre - facebook.com facebook

Camille Rast è al comando anche nella prima manche dello slalom di Kranjska Gora e sogna la doppietta sulle nevi slovene! #SciAlpino #KranjskaGora x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.