Cambiaso da horror i giornali ci vanno giù pesante | Dopo la sciagura che porta al gol di Banda la vista si annebbia definitivamente La pagella del bianconero
L’ultimo commento sulla prestazione di Cambiaso evidenzia le difficoltà incontrate durante la partita, con particolare attenzione a un errore decisivo. La valutazione della Gazzetta dello Sport sottolinea un momento negativo per l’esterno della Juventus, evidenziando un episodio che ha inciso sull’intera prestazione. Questo articolo analizza i dettagli della sua partita, offrendo un quadro obiettivo e sobrio sulla sua performance e sulle implicazioni future.
Cambiaso da horror, la bocciatura della Gazzetta dello Sport: retropassaggio killer e occasione fallita, una serata da incubo per l’esterno della Juve. Il pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce lascia in eredità alla Juventus non solo due punti persi nella rincorsa scudetto, ma anche alcune prestazioni individuali decisamente negative che faranno discutere a lungo. Se l’errore di David dal dischetto ha fatto molto rumore nel finale, l’episodio chiave che ha sbloccato il match in favore degli ospiti porta la firma sfortunata di un difensore. I riflettori della critica sono oggi puntati su Cambiaso, protagonista assoluto in negativo di una domenica da dimenticare all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
