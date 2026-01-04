Cambiaso da horror i giornali ci vanno giù pesante | Dopo la sciagura che porta al gol di Banda la vista si annebbia definitivamente La pagella del bianconero

L’ultimo commento sulla prestazione di Cambiaso evidenzia le difficoltà incontrate durante la partita, con particolare attenzione a un errore decisivo. La valutazione della Gazzetta dello Sport sottolinea un momento negativo per l’esterno della Juventus, evidenziando un episodio che ha inciso sull’intera prestazione. Questo articolo analizza i dettagli della sua partita, offrendo un quadro obiettivo e sobrio sulla sua performance e sulle implicazioni future.

