Cambiaso da horror i giornali ci vanno giù pesante | Dopo la sciagura che porta al gol di Banda la vista si annebbia definitivamente La pagella del bianconero

Da juventusnews24.com 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo commento sulla prestazione di Cambiaso evidenzia le difficoltà incontrate durante la partita, con particolare attenzione a un errore decisivo. La valutazione della Gazzetta dello Sport sottolinea un momento negativo per l’esterno della Juventus, evidenziando un episodio che ha inciso sull’intera prestazione. Questo articolo analizza i dettagli della sua partita, offrendo un quadro obiettivo e sobrio sulla sua performance e sulle implicazioni future.

Cambiaso da horror, la bocciatura della Gazzetta dello Sport: retropassaggio killer e occasione fallita, una serata da incubo per l’esterno della Juve. Il pareggio casalingo per 1-1 contro il Lecce lascia in eredità alla Juventus non solo due punti persi nella rincorsa scudetto, ma anche alcune prestazioni individuali decisamente negative che faranno discutere a lungo. Se l’errore di David dal dischetto ha fatto molto rumore nel finale, l’episodio chiave che ha sbloccato il match in favore degli ospiti porta la firma sfortunata di un difensore. I riflettori della critica sono oggi puntati su  Cambiaso, protagonista assoluto in negativo di una domenica da dimenticare all’Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

