Calco difenda la cugina dall' ex fidanzato | 34enne picchiato in strada

A Calco, nel Lecco, un uomo di 34 anni è stato vittima di un’aggressione while difendeva la cugina dall’ex fidanzato. L’episodio, avvenuto in strada, ha provocato ferite al giovane, che è stato soccorso e medicato. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per chiarire le dinamiche dell’aggressione e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Calco (Lecco), 4 gennaio 2026 – Picchiato per difendere la cugina dall 'ex fidanzato. Vittima dell'aggressione un giovane di 34 anni di Calco. La sua "colpa"? Essersi messo di mezzo per difenderla dall'ex compagno. Le urla. Nella notte un 34enne è corso fuori casa in strada perché ha sentito una ragazza urlare e piangere e un ragazzo insultarla e minacciarla. Temeva che l'ex fidanzato di sua cugina, che abita a poche centinaia di metri di distanza da lui, l'avesse aspettata fuori casa, come successo altre volte, per rinfacciarle la colpa della fine delle loro storia. Non si sbagliava. In difesa della cugina.

