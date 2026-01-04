Calciomercato Roma l’ad del Brighton su Ferguson | Improbabile che torni a gennaio

L’amministratore delegato del Brighton ha dichiarato che è improbabile un ritorno di Ferguson alla Roma a gennaio, in considerazione delle recenti difficoltà offensive della squadra giallorossa. La sconfitta contro l’Atalanta ha evidenziato le criticità in attacco, sottolineando la necessità di valutare attentamente le strategie di mercato per migliorare i risultati. La situazione rimane in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle possibili mosse della società in vista della finestra di gennaio.

La sconfitta con l’Atalanta ha messo ancora una volta l’accento sulle difficoltà offensive della Roma, che continua ad avere numeri non all’altezza per quanto riguarda i gol realizzati. Per questo motivo Massara è al lavoro sul mercato per regalare a Gasperini nuove pedine che possano sistemare questa situazione, ma attenzione anche ad alcune possibili uscite. Tra gli attaccanti continuano le voci riguardanti Evan Ferguson, autore anche ieri di una brutta prestazione e che in questi mesi in giallorosso è riuscito veramente ad incidere solamente nella gara di Europa League contro il Celtic. Le parole di Paul Barber. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, l’ad del Brighton su Ferguson: “Improbabile che torni a gennaio” Leggi anche: Calciomercato Roma, Ferguson ritorna al Brighton? Cosa sta succedendo Leggi anche: Roma, la scommessa Ferguson è già finita: verso il rientro al Brighton a gennaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calciomercato Roma, chiamata Juve e ribaltone in Serie A - Tornando alla stretta attualità, le ultime indiscrezioni di mercato parlando di un prepotente inserimento dei bianconeri su un obiettivo, più o meno concreto, di giallorossi e rossoneri. asromalive.it

Calciomercato Roma, nuova pretendente per Baldanzi Si aggiunge un’altra squadra alla corsa per Tommaso Baldanzi Dopo Hellas Verona, Genoa e Pisa, nelle ultime ore è piombata anche la Fiorentina I viola stanno lavorando con la Roma per riport - facebook.com facebook

Calciomercato: Raspadori tra Atletico, Roma, Lazio e Napoli. Gli scenari #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #Raspadori x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.