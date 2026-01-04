Calciomercato niente Milan per Arizala | l’Udinese lo aspetta domani in Italia per le visite mediche

L'Udinese ha definito l'acquisto di Juan David Arizala dall'Independiente de Medellín. Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il giocatore sarà in Italia domani per sostenere le visite mediche e completare così il trasferimento. Niente Milan, quindi, per Arizala, che si appresta a intraprendere questa nuova avventura nel campionato italiano.

