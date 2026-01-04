Calciomercato Napoli Sky | Gli azzurri pensano seriamente al ritorno di Raspadori

Il Napoli valuta seriamente il possibile ritorno di Giacomo Raspadori, che a luglio aveva lasciato gli azzurri per trasferirsi all’Atletico Madrid. La soluzione potrebbe rappresentare un’opzione per rafforzare l’attacco in vista della prossima stagione, mantenendo un profilo sobrio e concreto. La trattativa, ancora in fase preliminare, sarà monitorata nelle prossime settimane per valutare eventuali sviluppi.

