Calciomercato Napoli per Atta l’Udinese abbassa le pretese a 20 milioni

Nel calciomercato invernale, il Napoli valuta con attenzione la possibile acquisizione di Atta dall'Udinese, che ha ridimensionato le sue richieste a circa 20 milioni di euro. Il centrocampista rimane un obiettivo concreto per la squadra di Antonio Conte, mentre le trattative si svolgono in un contesto caratterizzato da numerosi aspetti da definire e valutare attentamente.

Atta continua ad essere un nome concreto per il centrocampo di Antonio Conte. La sessione invernale di calciomercato per il Napoli si preannuncia tutt'altro che semplice. Le restrizioni imposte dai controlli esterni sui conti del club costringono De Laurentiis a operare in un mercato praticamente a costo zero: prima di acquistare, sarà necessario vendere per liberare risorse e soddisfare le richieste di Antonio Conte. In attesa di eventuali sviluppi, come un possibile addio di Lorenzo Lucca, la priorità resta l'ingresso di un centrocampista in grado di sostituire le assenze di Anguissa e De Bruyne, con caratteristiche fisiche simili a quelle del camerunense.

