Calciomercato Milan Pedullà | Loftus-Cheek primo nome per Sarri Ecco cosa farà la Lazio…

Secondo Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, Loftus-Cheek del Milan sarebbe il primo nome sulla lista della Lazio per il mercato di gennaio. Nel suo ultimo video su YouTube, ha analizzato le possibili mosse della società biancoceleste e le implicazioni di questa operazione. La trattativa potrebbe influenzare la composizione della squadra e le strategie dei rispettivi club nelle prossime settimane.

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato della situazione di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan nella lista della Lazio per gennaio. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

