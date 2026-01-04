Calciomercato Milan dalla Germania | Ecco l’attuale piano di Nkunku
Sul fronte del calciomercato del Milan, si intensificano le indiscrezioni riguardo al possibile trasferimento di Nkunku dalla Germania. Secondo fonti vicine al giocatore, il suo futuro sarebbe ancora in fase di definizione, con il Fenerbahçe tra le ipotesi più accreditate. Restano da chiarire i dettagli dell’eventuale accordo, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione di questa trattativa.
Calciomercato Milan, Nkunku potrebbe essere il tormentone del gennaio rossonero. Continuano le voci Fenerbahce. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg.
#Nkunku, il Fenerbahce insiste. Moretto: "Per il #Milan non è incedibile". Mentre #Kim ... #calciomercato #SempreMilan x.com
Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan nella sessione invernale di calciomercato Come riportato su X da Nicolò Schira, il Fenerbahce è molto interessato all'attaccante francese: nelle ultime ore si è intensificato il pressing Da capire se la vol - facebook.com facebook
