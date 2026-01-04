Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | LIVE

La finestra del calciomercato invernale 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan si prepara ad affrontare questa fase con l’obiettivo di rafforzare la squadra e supportare l’allenatore Massimiliano Allegri. Tra acquisti, cessioni e rumors, seguiremo in tempo reale le principali novità e aggiornamenti riguardanti il mercato dei rossoneri.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE Leggi anche: Calciomercato Milan, acquisti, cessioni, rumors | LIVE La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri; Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo; Calciomercato Serie A 2025/2026: acquisti e cessioni del mercato invernale, trasferimenti ufficiali e probabili formazioni tipo; Il tabellone del mercato invernale della Serie A 2025-2026. Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri - Di seguito tutti i movimenti del Milan in entrata e uscita in questa ... msn.com

Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo - L’arrivo di Fullkrug apre scenari nuovi in attacco, mentre il futuro di Nkunku resta incerto nonostante la doppietta col Verona. sport.sky.it

Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it

CALCIOMERCATO MILAN: TARE SCATENATO! È FATTA PER…

Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan nella sessione invernale di calciomercato Come riportato su X da Nicolò Schira, il Fenerbahce è molto interessato all'attaccante francese: nelle ultime ore si è intensificato il pressing Da capire se la vol - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, dalla Turchia: "Contatti in corso fra Tare e Fenerbahce" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.