Calciomercato Milan acquisti cessioni rumors | bomba Theo Hernandez | LIVE

La finestra invernale del calciomercato 2026 è ufficialmente aperta. Il Milan si prepara a rafforzare la rosa, con attenzione alle possibili cessioni e alle trattative in corso. Tra rumor, acquisti e voci di mercato, il club rossonero lavora per soddisfare le esigenze di mister Allegri e affrontare al meglio la seconda parte della stagione. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale.

È iniziata ufficialmente la finestra del calciomercato invernale 2026: il Milan vuole puntellare la rosa per Massimiliano Allegri. Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri - Di seguito tutti i movimenti del Milan in entrata e uscita in questa ... msn.com

Il mercato del Milan tra nuovi arrivi, cessioni in bilico e un rinnovo - L’arrivo di Fullkrug apre scenari nuovi in attacco, mentre il futuro di Nkunku resta incerto nonostante la doppietta col Verona. sport.sky.it

Calciomercato 2026, quando inizia e quando finisce la sessione invernale - Le operazioni per modificare la rosa delle squadre iniziano oggi, 2 gennaio, e proseguiranno per un mese fino al 2 febbraio. tg24.sky.it

Christopher Nkunku potrebbe lasciare il Milan nella sessione invernale di calciomercato Come riportato su X da Nicolò Schira, il Fenerbahce è molto interessato all'attaccante francese: nelle ultime ore si è intensificato il pressing Da capire se la vol - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, dalla Turchia: "Contatti in corso fra Tare e Fenerbahce" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

