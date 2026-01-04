La sessione di calciomercato invernale della Juventus si avvicina, con la dirigenza pronta a definire la strategia. Ottolini sottolinea un approccio aperto a diversi ruoli, con particolare attenzione al centrocampo. Si attendono opportunità di mercato che possano rafforzare la squadra senza eccessivi investimenti, mantenendo un equilibrio tra esigenze tecniche e sostenibilità finanziaria. Ecco cosa ci si può aspettare dalle prossime settimane di mercato.

Calciomercato Juve, la strategia invernale: nessuna preclusione sui ruoli ma focus sul centrocampo, si attendono le occasioni giuste. Con l’apertura ufficiale delle trattative, la Juventus entra nel vivo di una sessione invernale che si preannuncia tanto delicata quanto fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo i recenti cambiamenti nell’organigramma, la linea guida operativa è stata tracciata con estrema chiarezza dal nuovo direttore sportivo Ottolini. Insediatosi da pochi giorni alla Continassa, il dirigente ha subito definito, in perfetta sintonia con il responsabile del mercato Damien Comolli, il modus operandi che il club adotterà nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Ottolini detta la strategia per questa sessione invernale: cosa dobbiamo aspettarci dalla dirigenza e le possibili mosse

Leggi anche: Ottolini Juve al traguardo: il Genoa è il passato, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni e le possibili mosse dei bianconeri

Leggi anche: Mercato Juve, già pronto il piano per la prossima sessione di gennaio: cosa dobbiamo aspettarci dalla dirigenza dei bianconeri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Marco Ottolini nuovo direttore sportivo della Juventus, è ufficiale: l'ex dirigente del Genoa nella squadra con Comolli e Chiellini; Juventus, è ufficiale: Ottolini è il nuovo direttore sportivo. Acquisti, cessioni, il futuro di Spalletti e Yildiz e non solo: tutte le missioni che lo attendono; Juve, la lista di Comolli e Ottolini per gennaio. Tonali è il sogno; Roma, accordo con l'Atletico per Raspadori su cui però c'è anche la Lazio.

Rodriguez scalpita, la Juve attende. Gennaio chirurgico: la bussola di Ottolini, la linea di Spalletti - Il nuovo ds detta la strategia di questa sessione invernale: tutti i dettagli ... tuttosport.com