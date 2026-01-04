Calciomercato Inter quel giocatore deve lasciare i nerazzurri? La situazione non lascia alcun dubbio

Calciomercato Inter: la possibile cessione di Davide Frattesi sta attirando attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La situazione attuale indica che il centrocampista potrebbe lasciare i nerazzurri, aprendo nuove ipotesi per il reparto centrale della squadra. In questo contesto, è importante seguire gli sviluppi e le eventuali decisioni che influenzeranno il futuro dell’Inter e del giocatore.

Calciomercato Inter, Frattesi potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. La situazione attuale Il futuro di Davide Frattesi, centrocampista dinamico e abile negli inserimenti offensivi, sembra sempre più lontano da Milano, aprendo scenari interessanti nel Calciomercato Inter. Dopo che la pista Juventus si è raffreddata senza offerte concrete, l'attenzione si è spostata improvvisamente verso Istanbul, dove il . Leggi anche: Calciomercato Inter, Dumfries sicuro sulla permanenza? La situazione non lascia alcun dubbio Leggi anche: Calciomercato Inter, Frattesi verso l'addio alla squadra nerazzurra? La situazione non lascia alcun dubbio Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Cancelo torna all'Inter? Il Milan pensa a Kim, Juventus-Yildiz avanti insieme; Nuovo anno, nuova squadra? Ecco i 13 big di Serie A in scadenza nel 2026: da Maignan a Vlahovic e Pellegrini; Cancelo-Inter, l'ultima idea per sbloccare l'affare; Inter su Cancelo: il portoghese rompe con Inzaghi ed è nel mirino di Chivu. Il Galatasaray irrompe su Davide Frattesi: il giocatore riflette, l'Inter pretende l'obbligo di riscatto. Quanto incasserebbero i nerazzurri? - Per la seconda sessione consecutiva il Galatasaray pensa a un giocatore dell'Inter per rinforzare la propria squadra ... eurosport.it

Calciomercato live: Cancelo si avvicina all'Inter, Roma tra Raspadori e Zirkzee, Pisilli piace a De Rossi, Juve su Schlager - Calciomercato live le news di oggi, sabato 3 gennaio 2026: La sessione invernale è ufficialmente iniziata e le squadre italiane si stanno muovendo per concludere ... leggo.it

Calciomercato live: Raspadori conteso tra Roma e Lazio, Inter-Cancelo ore calde, Galatasaray su Frattesi - Raspadori conteso tra Lazio e Roma, l'attaccante ex Napoli potrebbe approdare nella Capitale e nelle ultime ore ... leggo.it

#calciomercato, ultim'ora: per #Cancelo scambio con de Vrij, no Acerbi @Inter x.com

Tutte le trattative di calciomercato: si apre la finestra di gennaio, Inter e Roma molto attive. Tutte le news in tempo reale - facebook.com facebook

