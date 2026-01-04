Calciomercato Inter Acerbi o de Vrij la chiave per Cancelo? Uno dei due ha già fatto sapere che…

Sul calciomercato dell’Inter, si discute il ruolo di Acerbi e de Vrij come possibili chiavi per l’arrivo di Cancelo. Entrambi i difensori sono al centro di voci di mercato e potrebbero influenzare le strategie della squadra. Alcune fonti indicano che uno dei due ha già comunicato la propria posizione in merito al trasferimento, lasciando intuire possibili sviluppi nelle prossime settimane.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Acerbi o de Vrij la chiave per Cancelo? Uno dei due ha già fatto sapere che. L’indiscrezione sul loro futuro. Le linee telefoniche tra Milano e Riyadh non sono mai state così roventi. L’asse di mercato che collega l’ Inter all’Arabia Saudita potrebbe presto portare alla corte di Cristian Chivu il rinforzo tanto atteso. La necessità di sostituire Denzel Dumfries, l’esterno olandese costretto ai box per mesi a causa di un infortunio, ha spinto la dirigenza di Viale della Liberazione ad accelerare per Joao Cancelo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i dialoghi recenti hanno verificato la fattibilità economica dell’operazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

