Calciomercato Cerignola Emmausso lascia l' Audace | è un nuovo giocatore del Cosenza

Michele Emmausso lascia il Cerignola dopo meno di sei mesi e si trasferisce al Cosenza. Il calciatore napoletano, che aveva recentemente iniziato la sua esperienza nel club pugliese, si unisce ora alla squadra calabrese per proseguire la sua carriera nel campionato di Serie B.

È durata poco meno di sei mesi l'avventura di Michele Emmausso con la maglia del Cerignola. Il fantasista napoletano è un nuovo calciatore del Cosenza. Il club calabrese ne ha da poco ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo, con un contratto di un anno e mezzo con ulteriori 12 mesi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

