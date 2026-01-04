Calciomercato Cerignola Emmausso lascia l' Audace | è un nuovo giocatore del Cosenza
Michele Emmausso lascia il Cerignola dopo meno di sei mesi e si trasferisce al Cosenza. Il calciatore napoletano, che aveva recentemente iniziato la sua esperienza nel club pugliese, si unisce ora alla squadra calabrese per proseguire la sua carriera nel campionato di Serie B.
È durata poco meno di sei mesi l'avventura di Michele Emmausso con la maglia del Cerignola. Il fantasista napoletano è un nuovo calciatore del Cosenza. Il club calabrese ne ha da poco ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo, con un contratto di un anno e mezzo con ulteriori 12 mesi di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Violenza sessuale di gruppo: giocatore dell'Audace Cerignola condannato a 6 anni di reclusione
Leggi anche: Audace Cerignola-Crotone 2-0 Calcio serie C girone C
Calciomercato, i primi colpi sono del Cosenza; Cosenza, tutto pronto per l’arrivo dei nuovi Emmausso e Ciotti; Cosenza, Ciotti ed Emmausso sono già in città. Da oggi agli ordini di Buscè · CosenzaChannel.it; Cosenza, in chiusura Emmausso dall’Audace Cerignola.
Cosenza Calcio, colpo in attacco: ufficiale l’ingaggio di Michele Emmausso - COSENZA Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dall’Audace Cerignola, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michele Emmausso. corrieredellacalabria.it
CERIGNOLA EMMAUSSO Cerignola saluta Emmausso: l’attaccante si trasferisce al Cosenza - Michele Emmausso lascia l’Audace Cerignola per approdare al Cosenza, dove firmerà un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029 ... statoquotidiano.it
Michele Emmausso è ufficialmente un giocatore del Cosenza - L'attaccante classe 1997 arriva a titolo definitivo dal Cerignola, contratto fino a giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione ... tifocosenza.it
Michele Emmausso sarà un nuovo attaccante del Cosenza: l’ormai ex Audace Cerignola firmerà un contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto H24 del calciomercato sui siti del Gruppo Editoriale Distante anten - facebook.com facebook
Michele #Emmausso passa al #Cosenza dal #Cerignola. Contratto fino al 2027 con opzione per il 2028. #calciomercato x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.