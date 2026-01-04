Calcio serie C Riccardo Gaucci entusiasta | Il Perugia più bello

Riccardo Gaucci ha espresso grande soddisfazione per le recenti prestazioni del Perugia in Serie C, definendo la partita appena disputata come la più bella da quando è tornato alla guida della squadra. La sua presenza nello spogliatoio si sta rivelando fondamentale in questa stagione, caratterizzata da impegni particolari. Gaucci ha commentato con entusiasmo il risultato ottenuto, sottolineando l'importanza di continuare su questa strada per il futuro del club.

La sua opera si sta rivelando sempre più preziosa nello spogliatoio in questa stagione particolare. A fine gara Riccardo Gaucci è apparso entusiasta e lo ha manifestato a chiare lettere:"È la partita più bella da quando siamo arrivati. Ma ci tengo a dire quello che è successo in settimana ci ha. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Calcio serie C, il Perugia riaccoglie Walter Novellino e Riccardo Gaucci Leggi anche: Calcio serie C, per Riccardo Gaucci Perugia significa sempre emozione: "Una vittoria come la volevamo noi" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Primavera 1. Il bomber del girone è Riccardo Braschi della Fiorentina: la classifica marcatori; Riccardo Stivanello veste la maglia del Lumezzane; Perugia, le strategie di mercato di Riccardo Gaucci: ecco chi può arrivare; Benevento, 03-01-2026 16:47. Calcio serie C, Riccardo Gaucci entusiasta: "Il Perugia più bello" - Il consulente loda lo spirito messo in campo dalla squadra e sul mercato rivela: "Domani attese novità importanti" ... perugiatoday.it

Calcio serie C, il Grifo torna a ruggire in trasferta. Tedesco: "Vittoria che vale doppio" - Chiaro il monito nel pre partita: "Se non entravamo in campo con il giusto agonismo sarebbero stati guai". perugiatoday.it

Calcio serie C, il Perugia cerca di non pensare alle vicende extra calcio. Per Tedesco e Novellino si prospetta un compito arduo - All'allenamento di oggi pomeriggio ha partecipato anche Giovanni Giunti, che dovrebbe essere convocato. today.it

Serie A, Inter-Bologna 1-0 dopo i primi 45ì: nerazzurri impegnati a tornare in vetta Verona-Torino 0-3, Fiorentina-Cremonese 1-0, Lazio-Napoli 0-2 Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/01/calcio-serie-a-giornata-18-part - facebook.com facebook

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, @unar_norazzismi e Lega Calcio Serie A lanciano la nuova campagna “Senza diritti non c’è partita”. legaseriea.it/it/legaseriea/… x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.