Calcio risultati e classifica di Serie A | Napoli secondo

Ecco un riepilogo dei risultati e della classifica di Serie A dopo la diciottesima giornata. Il Napoli si conferma al secondo posto, mentre si registrano varie vittorie e pareggi tra le squadre partecipanti. Di seguito i principali esiti e la posizione aggiornata delle squadre in classifica.

Roma, 4 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Lazio-Napoli 0-2 Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0, Lazio-Napoli 0-2, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: Milan 38, Napoli 37, Inter 36, Roma, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa 12, Fiorentina 9 Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, Serie A risultati, il Napoli è secondo Leggi anche: Calcio, risultati e classifica di Serie A La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Serie B, cambia nuovamente la prima in classifica; Serie B – Risultati 18° giornata e classifica aggiornata; Calcio, risultati e classifica di Serie A: l’Inter torna in testa; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 18ª giornata. Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: Conte batte Sarri con autorità! ( 4 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score oggi, domenica 4 gennaio 2026, delle partite per la 18^ giornata di campionato in programma. ilsussidiario.net

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince la Dea! Diretta gol live score (oggi 3 gennaio 2026) - Risultati Serie A, classifica: sabato 3 gennaio ci sono cinque partite in programma per la 18^ giornata, il penultimo turno di andata. ilsussidiario.net

Serie A: Juve-Lecce, Genoa-Pisa 1-1. Atalanta-Roma e Como-Udinese 1-0. VIDEO - La 18esima giornata di campionato è proseguita oggi con cinque partite. tg24.sky.it

Cremonese-Napoli 0-2: gol e highlights | Serie A

LIVE! SERIE A – Risultati 18ª giornata, classifica, prossimo turno #SerieA #Calcio #Risultati #Classifica #Sport - facebook.com facebook

Calcio, #SerieA risultati, il #Napoli è secondo x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.