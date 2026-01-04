Calcio risultati e classifica di Serie A frenata Roma
Ecco un aggiornamento sulla diciottesima giornata di Serie A. La Roma ha subito una sconfitta contro l'Atalanta, con il risultato di 1-0. Di seguito, i principali risultati della giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1. La classifica si mantiene in evoluzione, con le partite ancora in corso e altri incontri programmati nei prossimi giorni.
Roma, 4 gen. (askanews) – Questi i risultati del campionato di serie A dopo Atalanta-Roma 1-0 Diciottesima giornata: Cagliari-Milan 0-1, Como-Udinese 1-0, Genoa-Pisa 1-1, Sassuolo-Parma 1-1, Juventus-Lecce 1-1, Atalanta-Roma 1-0, domenica 4 gennaio ore 12.30 Lazio-Napoli, ore 15 Fiorentina-Cremonese, ore 18 Verona-Torino, ore 20.45 Inter-Bologna. Classifica: Milan 38, Inter 36, Napoli 34, Roma, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona, Pisa 12, Fiorentina 9 Diciannovesima giornata: martedì 6 gennaio ore 15 Pisa-Como, ore 18 Lecce-Roma, ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
