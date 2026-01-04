Calcio Napoli perfetto a Roma | 2-0 alla Lazio

Il Calcio Napoli ha ottenuto una vittoria importante a Roma, battendo la Lazio 2-0. I gol nel primo tempo sono stati segnati da Spinazzola e Rrhamani. L’allenatore Conte ha scelto di confermare gli stessi undici titolari delle ultime partite, mantenendo la formazione che ha mostrato buone prestazioni in Supercoppa e contro la Cremonese. Un risultato che rafforza la posizione dei partenopei in classifica.

Di Spinazzola e Rrhamani i gol vittoria nel primo tempo per il Calcio Napoli Conte non cambia e lascia gli undici titolari che tanto hanno fatto bene nelle ultime partite di Supercoppa e contro la Cremonese. L'allenatore del Calcio Napoli non ha mai battuto Sarri e la Lazio è stata la bestia nera di .

