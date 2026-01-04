Calcio ma non solo | anche attività al mare e lezioni di inglese Arriva il ' Milan Junior Camp'

Dal 22 al 26 giugno a Bosco Mesola si svolge la prima edizione del Milan Academy Junior Camp, un’opportunità per i giovani di vivere una settimana immersi nei valori del calcio e dello sport. Oltre a praticare attività calcistiche, i partecipanti potranno partecipare a lezioni di inglese e attività al mare, tutte pensate per un’esperienza educativa e ricreativa completa, in un ambiente dedicato alla crescita e al divertimento.

Indossare per una settimana i colori rossoneri, ma non solo per giocare a calcio. E' quanto accadrà dal 22 al 26 giugno a Bosco Mesola, dove è in programma la prima edizione del Milan Academy Junior Camp. Un'occasione per bambini e bambine di divertirsi, stare insieme e praticare sport sotto la.

